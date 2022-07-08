مؤتمر جامعة صنعاء يؤيد قرار فصل علي الزنم

أعلنت قيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء، اليوم الاربعاء، تأييدها لقرار قيادة المؤتمر بفصل علي محمد الزنم من جميع تكونيات حزب المؤتمر الشعبي العام، معتبرةً ذلك خطوة جيدة للتبرؤ واسكات الاصوات النشاز والخارجين عن ثوابت ولوائح المؤتمر والميثاق الوطني.
وأكدت قيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء في بيان لها، على أهمية إعادة النظر في جميع القيادات التي تنتهج نهج الزنم في التحريض والتشويه لحزب المؤتمر وقياداته.
وشدد البيان على اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق أي شخص يدعي الانتماء المؤتمر الشعبي العام، ولكنه في الحقيقة ممن يقومون بشق الصف المؤتمري ومهاجمته تحت توجيهات اجندة خارجية.
هذا واقرت قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً بالشيخ صادق أمين ابو راس، فصل علي الزنم بعد ثبوت قيامه بإعمال مخالفة تخل باهداف ومبادئ الميثاق الوطني ونظامه الداخلي ولوائحه.
واوضح قرار الفصل قيام علي الزنم الاخلال بواجبات عضوية المؤتمر، والإضرار بوحدة الصف المؤتمري والاساءة لقياداته، في وسائل الاعلام، بالاضافة لتعمده تشويه المؤتمر امام المشاهدين، وإنشاء ما يسمى احرار شباب المؤتمر بهدف اضرار وحدة المؤتمر.
وحذرت قيادة المؤتمر من هذه الحركة والانخراط معها، والتي انشأت بتوجيهات ضمن اجندة خارجية ضد المؤتمر وقياداته، في محاولة لإحداث فجوة مؤتمرية والتي يراهنون عليها، في الوقت الذي ظل فيه المؤتمر متماسكاً خلال جميع الفترات الماضية، ومواجهاً قوى تحالف التحالف واجندته في الداخل.
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