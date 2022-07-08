الرزامي يأسف لغياب الطرف الآخرفي مفاوضات فتح الطرق

أعرب رئيس اللجنة العسكرية الوطنية اللواء يحيى الرزامي، عن أسفه لعدم التزام وحضور الطرف الآخر مفاوضات ومناقشات خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف إطلاق النار وفتح الطرق، في المملكة الأردنية الهاشمية برعاية الأمم المتحدة.

وقال اللواء الرزامي في مؤتمر صحفي عُقد بمطار صنعاء الدولي لدى عودته وأعضاء اللجنة من الأردن اليوم” قدمنا الكثير من المقترحات خلال الجولة السابقة وللأسف تفاجئنا بعدم حضور الطرف الآخر رغم اتفاقنا بذلك وتبريرهم بعدم دعوتهم من قبل الأمم المتحدة ونحن نحمل الأمم المتحدة عدم التزام الطرف الآخر بالحضور”.

وأضاف” لقد رفعنا إلى القيادة بصنعاء مماطلة وتقاعس الطرف الآخر وعدم حضورهم، والأمم المتحدة مطلعة على ذلك ولم تقوم بدورها أو تصدر موقف واضح في المبادرة التي قدّمناها خلال الجولة الأولى في فتح ثلاث طرق كمرحلة أولى”.

وتابع” أبلغتنا القيادة بصنعاء بمقترح أن الأفضل فتح الطرق المناسبة على مراحل دون الحاجة أو ننتظر لأي موافقة من الطرف الآخر أو حتى رعاية أممية لأننا حريصين على أن تكون هذه الخطوة في إطار تفاهم بين كل الأطراف برعاية أممية لتسهيل فتح الطرق ومعالجة بعض الاختلالات التي قد تقع، لكن نحن سنقوم بهذه الخطة من طرفنا”.

وحمّل رئيس اللجنة العسكرية الوطنية، الطرف الآخر مسؤولية أي تصرف مخل بالطرق أو القيام بأعمال عسكرية أو عدوانية أو مضايقة المواطنين أو منعهم أو ابتزازهم أو استغلال عرقلة شق الطرق لقضايا أو ابتزاز سياسي لا علاقة له بالجانب الإنساني.

وأكد أن الطرف الآخر يستخدم قضية الطرق لمزايدات سياسية أشبه ما تكون بدعاية انتخابية وهم أصلاً ليس لديهم الرغبة في فتح الطرق .. وقال” كان لنا لقاء مع اللجنة العسكرية بحضور الأمم المتحدة وأطراف أخرى، ناقشنا فيها وضع الخروقات ومستوى التزام الأطراف وإيجاد بعض الحلول الأمنية والعملياتية وترتيب أعمال اللجان العسكرية المشتركة وغرفة عمليات مشتركة وغير ذلك”.

كما أكد اللواء الرزامي، تنفيذ ما تقدم به رئيس المجلس السياسي الأعلى من مبادرة لفتح طريق الخمسين – الستين – الدفاع الجوي لإثبات حسن نية وجدية صنعاء في تخفيف معاناة أبناء تعز باعتبار ذلك خطوة تنفي ما يُروج له المرتزقة في وسائل الإعلام المختلفة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد كان في استقبال اللجنة العسكرية في مطار صنعاء، وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف وقيادات عسكرية.