اخبار الرياضه السعوديه كونترا ينتظر مستحقاته

وكان المدرب كونترا حصل مع الفريق الاتحادي على المركز الثاني في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 65 نقطة، وسط منافسة قوية مع «البطل» الهلال حتى الجولة الأخيرة، والوصول لدور نصف النهائي في كأس الملك والخروج من أمام الفيحاء «البطل» عقب الخسارة بهدف مقابل لا شيء.
وكانت الإدارة الاتحادية أعلنت الإثنين الماضي التوقيع رسميا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، وسيتواجد مع كتيبة النمور في معسكر النمسا 23 يوليو الجاري، على مرحلتين الأولى في سيفيلد بمقاطعة تيرول يوم 24 من الشهر نفسه، وسيخوض لقاءين وديين الأول أمام فيورنتينا الإيطالي يوم 31 من الشهر ذاته، والثاني أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 7 أغسطس القادم، والثاني سيكون بمنطقة باد تاتزماندورف يوم (8). وسيلعب مباراتين وديتين الأولى أمام الوحدة الإماراتي يوم (12)، قبل ختام المعسكر والعودة لجدة يوم 13 وسيتم خوض لقاء ودي وحيد بجدة يوم (19)، قبل انطلاقة دوري المحترفين السعودي يوم (25) من الشهر ذاته.
كونترا مع الاتحاد:
الخروج من نصف نهائي كأس الملك
الحصول على المركز الثاني في الدوري
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