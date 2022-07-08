محمد بن مسعود - الدمام - اقترب ناديا أبها وضمك من التوقيع مع راع رئيسي واحد للفريق الكروي الأول، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقود مع الناديين مستقبلاً بعد إتمام الاتفاقيات وترتيب البنود انتهاء بموافقة وزارة الرياضة ، وذلك بحسب تأكيد مصادر خاصة لـ«عكاظ»، إذ ستكون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لفترة زمنية طويلة مقابل مردود مالي ضخم يضمن استقرار الناديين من الناحية المالية، ويعزز دعم مخططات الناديين الإدارية لتحقيق أهداف تتجاوز مرحلة البقاء ضمن دوري الأضواء إلى المنافسة على تحقيق البطولات. ويعتبر ناديا ضمك وأبها «قطبي الجنوب»، إذ يحظيان بقاعدة جماهيرية غفيرة في منطقة عسير على وجه التحديد والمنطقة الجنوبية بشكل عام. وقدم الناديان مستويات فنية قوية عززت حضورهما اللافت ضمن دوري الأضواء.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه راعٍ رئيسي لـ«قطبي الجنوب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.