شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 2070 ريالا.. ارتفاع هائل في أسعار المواشي بـ«سوق حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - معدلات عالية

وتساءلوا: «كيف تصل الأسعار إلى هذه المعدلات في سوق حفر الباطن، وهي المصدر الأول للمواشي في المملكة العربية السعودية، والخليج، وهي مدينة الأنعام الأولى، وأكبر سوق يحتوي أعدادًا هائلة من الأضاحي؟».

سحب عال

وقال تاجر المواشي «خالد العصوي»: إن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت سحبًا غير مسبوق، خاصةً لأسواق المملكة المحلية، وأن سعر الأضحية وصل إلى 2070 ريالًا للجملة؛ نظرًا لطيب الأضاحي وسمنها، وغيرها من الأمور التي يحرص المضحي عليها «بحسب وصفه».

سلالات قديمة

وبيّن أن هناك أضاحي تتراوح أسعار جملتها من 1350 لـ2000 ريال، وذلك لصنف «النعيمي»، موضحًا أنه من السلالات القديمة، التي يربيها الأهالي ويحافظون عليها، حتى تعوّد سكان المحافظة على شرائها وذبحها، سواء للثلاجة أو للأضحية.

وأضاف: الأنواع الأخرى، مثل البربري، والحري، والسواكني، والنجدي، فيكاد يكون شبه منعدم بسوق حفر الباطن؛ نظرًا لقلة الراغبين في شرائها، والسوق على وجه العموم يشهد ارتفاعًا في الطلب على شراء الأضاحي.

مهنة متوارثة

وذكر المواطن «فهد اليتمان» أن أهالي المحافظة يمنّون أنفسهم كل عام، بأن تكون أسعار الأضاحي في متناول أياديهم، خاصةً أن العنصر الأول بالتجارة في محافظة حفر الباطن، هو تجارة المواشي؛ نظرًا لأن غالبية سكان المحافظة يمتهنون هذه المهنة، وتوارثوها عن الآباء والأجداد.

تفاوت الأسعار

وأضاف: لا يُعقل أن يذهب الأهالي لسوق المواشي، ويجدوا التجار يتحدثون عن قيمة 1270 ريالًا للأضحية، وهو سعر الجملة، أما التفريد، فيصل السعر إلى 1400 ريال، بما يعني أن الفريق يصل لـ130 ريالًا على كل رأس، وهو الأمر غير المقبول، كون السوق هو موطن الماشية في المملكة العربية السعودية، والخليج.

الجذع الطيب

من ناحيته، أشار تاجر الأغنام «عايض المطيري» إلى أن السوق يشهد ارتفاعًا في أسعار الأضاحي، التي تتراوح بين 1300 ريال، وحتى 1700 ريال، وذلك للجملة وليس التفريد، مضيفًا: بالنسبة للتفريد، يبدأ سعر الجذع الطيب، الذي تنطبق عليه شروط الأضحية من 1750 ريالًا وحتى 2000 ريال.

عوامل عدة

وأرجع المطيري هذا التفاوت في الأسعار، إلى عدة عوامل، من أهمها طيب الأضحية، وسمعة البائع، ومكان المبيت، إضافةً إلى عمولة الدلال، والمصاريف الشهرية التي تم صرفها على هذه الأضحية، مضيفًا: يصل سعر التيوس التي ينطبق عليها شرط الأضاحي، من ألف ريال وحتى 1300 ريال، أما الثنية «التي أكملت سنة»، والرباع «التي أكملت سنتين»، والسدس «التي أكملت ثلاث سنوات»، فتتراوح أسعارها بين 1200 ريال، وحتى 1400 ريال.

مراعاة الظرف

وأكد المواطن «مشعل العنزي» أنه ذهب إلى سوق حفر الباطن لشراء الأضحية، ففوجئ بالأسعار التي وجدها، والتي تتراوح بين 1600 و2000 ريال للأضحية، واصفًا إياها بأنها «لا تعقل».

وأضاف: نسعى لشراء الأضاحي بشكل سنوي، إحياءً لهذه الشعيرة الدينية العظيمة، ولكن لا بد لتجار المواشي من مراعاة حال المسلمين وظروفهم، بعدم المبالغة بالأسعار، مشيرًا إلى اضطرار كثير من الأهالي للذهاب إلى السوق في مجموعات، وشراء مجموعة من الأضاحي من تاجر واحد، لتكون بسعر الجملة، وبعدها يأخذ كل مواطن أضحيته، وذلك هروبًا من ارتفاع الأسعار، وبُعدًا عن جشع أصحاب المواشي غير المبرر.

عشرات الرحلات

من جهته، أشار تاجر الأغنام «سند ماطر» إلى تسيير عشرات الرحلات من الشاحنات التجارية المحملة بالكامل بمئات من الأغنام من سوق المواشي بحفر الباطن، إلى الدمام، والرياض، إضافةً إلى دول الخليج.

وعن الأسعار، قال: بالنسبة للجملة، وصلت الأسعار إلى 1900 ريال، ويعود ذلك لجبر الذبيحة، وسلامتها، ومبيت هذه الأضحية، منوهًا إلى أن الطلب الزائد أسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، وإنعاش المربين؛ كون هذا الموسم الذي ينتظره المربي طوال السنة.

أبدى عدد من مرتادي سوق المواشي بمحافظة حفر الباطن، تعجبهم من الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي لهذا العام 1443هـ، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، والتي تراوحت بين 1350 ريالًا للجملة، و2070 ريالًا للجملة دون التفريد، وذلك لصنف «النعيمي البلدي».

سحب كبير من الأسواق المحلية والخليج

أغنام «النعيمي» أكثر الأصناف طلبا

طيب الأضحية وعمولة الدلال.. أبرز الأسباب

تسيير عشرات الرحلات إلى الدمام والرياض