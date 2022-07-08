شكرا لقرائتكم خبر عن 2200 كشاف وقائد في خدمة ضيوف الرحمن.. و8 معسكرات في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قائد عام المعسكرات الكشفية للخدمة العامة في المشاعر المقدسة القائد الكشفي سعيد أبو دهش لـ«اليوم»، أن أفراد الكشافة والجوالة في المملكة، اكتسبوا خبرات تراكمية كبيرة في إدارة وقيادة معسكرات الكشافة في الحج، مكّنتهم من خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، موضحًا أن الكشافة صُنفت كأحد أبرز الجمعيات الوطنية حول العالم في القدرة على إدارة الحشود، والتعامل معها.

وبيّن أبو دهش أن الجمعية تعمل على تطوير أعمالها عاما بعد عام، ومواكبة ما يطرأ على العصر من تطور في الجانب التقني والتكنولوجي والحاسوبي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى المشاركة الفاعلة في تطبيق مؤشرات الرؤية فيما يخص الجوانب التربوية والاجتماعية والتطوعية، وإلى نص الحوار:

كيف بدأت مشاركة الكشافة في إرشاد الحجاج؟

- بدأت معسكرات الخدمة العامة في أواخر السبعينيات الهجرية، بمبادرة من كشافة مكة المكرمة وجدة، بأداء خدمة تطوعية في الإسعاف الخيري، ومختلف القطاعات التي لها علاقة بخدمة الحجاج، ومن أبرزها المرور، ووزارة الصحة، وبدأت رسميًا بإشراف مباشر من جمعية الكشافة العربية السعودية عام 1382هـ، بمشاركة 150 كشافًا فقط.

وكيف تطورت بعد ذلك؟

- برزت فكرة مشاركة الشباب على أسس الإسلام وتعاليمه، ووضعهم أمام مسؤولياتهم في خدمة الأمة الإسلامية، فخرجت فكرة توسيع العمل؛ لتُقدم الخدمة من العالمين العربي والإسلامي، فجاءت فكرة «تجمع الجوالة الإسلامي»، التي بدأت منذ عام 1384هـ بـ 120 جوالًا من 16 دولة، واستمرت حتى عام 1394هـ، وشارك 1414 كشافًا وجوالًا من 19 دولة، حتى ارتأت جمعية الكشافة أن يختص بشرف هذه الخدمة أبناء هذه البلاد المباركة، بعد أن انتشرت الكشفية في المملكة واشتد عودها وتنوعت مراحلها، فكانت الانطلاقة سعودية، واستمرت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وتتزايد الأعداد عاما بعد عام، وحظيت هذه المعسكرات منذ انطلاقتها بالدعم الكبير والمتواصل من حكومتنا الرشيدة «أيدها الله».

كيف تستعدون لاستقبال الكشافة بالمشاعر المقدسة؟

- الجمعية جهزت 8 معسكرات كشفية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لاستقبال 2200 كشاف وجوال وقائد من مختلف قطاعات الجمعية؛ للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة، وشمل التجهيز التأثيث الخاص بالمشاركين، وتجهيز العيادات الطبية بسيارات الإسعاف والأسرّة والأجهزة الطبية والإسعافية والأدوية والمحاليل، وكذلك التجهيز الإداري والفني لقيادات المعسكرات ولجان المسح والإرشاد، بالإضافة إلى المصليات ومقار الأنشطة الثقافية.

وما هو دور قادة المعسكرات الكشفية؟

- يحرص القادة على تهيئة البيئة الصحية المحفزة للكشاف والجوال؛ لأداء الواجب على أكمل صورة؛ لتحقيق الهدف من هذه المعسكرات، بتقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ لاحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والإسهام مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وغرس روح التطوع، وحب العمل، وخدمة الآخرين في نفوس أبنائنا الكشافين والجوالة، وتنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة، من خلال العمل في هذا المجال.

وما هي أدوار ومسؤوليات أفراد الكشافة؟

- يتلخص دور الكشافة مع وزارة الحج والعمرة بالمساهمة في إرشاد الحجاج التائهين، ويمر هذا المجال بعدة مراحل، من أهمها التدريب على مهارات الإرشاد، وإصدار الأدلة والخرائط، وتنفيذ العمليات الإرشادية وتوثيقها.

أما العمل مع البنك الإسلامي للتنمية، فيشمل تنظيم دخول الحجاج إلى المجازر، وفك الازدحام، وتوجيههم إلى المسارات، والإسهام مع وزارة الصحة من خلال مشاركتهم في الأعمال المساندة في مستشفيات منى وعرفات ومكة المكرمة والمراكز الصحية داخل المشاعر، إضافةً إلى الدور البارز في تنظيم دخول الحجاج وتوجيههم داخل المستشفيات، وإرشادهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتسهم الكشافة مع أمانة العاصمة المقدسة بمتابعة الممارسات المرتبطة بصحة البيئة، ومنها منع الباعة الجائلين، والبسطات العشوائية، والمحلات غير المرخصة، والقضاء على الحلاقة غير النظامية في المشاعر المقدسة، ويساهمون مع وزارة التجارة في تحقيق دورها الريادي في مجال توفير المواد التموينية ومراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية وتصاريح المحلات التجارية وحصر البرادات ومتابعة الغش التجاري.

كيف يتم التعرف على مواقع مخيمات الحجاج في منى وعرفات؟

- ينفذ أفراد الكشافة عملية مسح كامل لمشعري منى وعرفات، قبل قدوم الحجاج، بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من إرشاد التائهين، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وما هي تفاصيل هذه العملية؟

- تمر عملية المسح بثلاث مراحل، هي مرحلة الإعداد والتجهيز، ويتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات؛ لتتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة، والمرحلة الثانية هي مرحلة المسح، وفيها تنفذ الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة عملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، بعد ذلك تُدخل البيانات في الحاسب الآلي، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.

هل تستفيد الجهات الحكومية من خرائط الجمعية؟

- نعم، الكثير من الجهات الحكومية والأهلية تستفيد من الخرائط الإرشادية؛ نظرًا لدقتها.

كيف تتعاملون مع وسائل الإعلام؟

- أقامت الجمعية مركزًا إعلاميًا في مكة المكرمة؛ لتغطية أعمالها في معسكرات الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام الموزعة في مشعري منى وعرفات، يُعنى بتغطية أخبار ونشاطات وفعاليات المعسكرات، والمصدر الرئيس لتزويد كل الوسائل الإعلامية بالتقارير والمعلومات وتغذيتها بكل المستجدات الكشفية للمعسكرات، وهو مزود بكل الإمكانات البشرية والتقنية التي تحقق أهداف الجمعية بمواكبة التطور الكبير، الذي يشهده قطاع الإعلام؛ لنقل الصورة الصحيحة لأعمال الكشافة.

غرس روح التطوع وخدمة الآخرين في نفوس الكشافين والجوالة

تجهيز العيادات الطبية بسيارات الإسعاف والأسرة والأجهزة الطبية

المشاركة في الأعمال المساندة بمستشفيات منى وعرفات ومكة

تنظيم دخول الحجاج إلى المجازر وفك الازدحام