شكرا لقرائتكم خبر عن «حج 43».. خدمة ضيوف الرحمن بأعلى المستويات لإتمام النسك بيسر وسهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 1080 سريرا للعناية المركزة

و238 لحالات الإجهاد الحراري

اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى

من خطة نقل الحجاج

الحج والعمرة:

لا تفشيات أو حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة

الداخلية:

مهام في جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة

طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج

2.5 م2 لكل حاج لينعم بخدمات على أعلى مستوى

تجهيز 17 ألف حافلة لعمليات النقل والتفويج

مبادرات نوعية لتحسين التجربة الرقمية للحجاج

أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، اكتمال جاهزية الوزارة في مواقع الحج كافة، التي تشمل تهيئة أكثر من 25 ألفا من أبطال الصحة؛ لتقديم الخدمات الصحية لكافة الحجاج، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من خلال 23 مستشفى، تتضمن 4654 سرير تنويم، من بينها 1080 سريرا للعناية المركزة، و238 سريرا خصصت لحالات الإجهاد الحراري «ضربات الشمس».

خدمات إسعافية

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج هذا العام، الذي عقد أمس، في العوالي بمكة المكرمة، إلى تقديم عدد من الخدمات الإسعافية من خلال 175 سيارة إسعاف، من بينها سيارات مكتملة الخدمات بشكل متقدم، إضافةً إلى وجود شبكة من المراكز الممتدة داخل المشاعر وخارجها بعدد 147 مركزًا صحيًا، و16 مركزًا للطوارئ بجسر الجمرات، بالإضافة مستشفى الصحة الافتراضي، الذي يقدم 6 خدمات للمستفيدين من الرعاية الافتراضية.

حالة مطمئنة

وقال: إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل بينهم أي تفشّيات أو حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة، وإن القطاعات الصحية استقبلت حتى الآن أكثر من 53.010 زائرين للمنشآت الصحية، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة من الصحة الافتراضية 1.736 خدمة.

كمامات ومظلات

ولفت د. العبدالعالي إلى نجاح قافلة المنومين الذين كانت لديهم وعكات صحية ممن تواجدوا في المدينة المنورة، وتم نقلهم بنجاح من خلال القافلة إلى المشاعر المقدسة، ووصلوا إليها وهم بصحة وسلام، وذلك ضمن الخدمات التي قدمت في حج هذا العام، حاثًا الحجاج على ارتداء الكمامات واستخدام المظلات؛ لحمايتهم من انتقال الفيروسات والإجهاد الحراري «ضربات الشمس»، والتواصل على الرقم 937 على مدار الساعة وبمختلف اللغات؛ للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في موسم الحج.

تصعيد مباشر

من ناحيته، أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة بأمن وأمان ويسر وسهولة وطمأنينة؛ لقضاء اليوم الثامن من ذي الحجة «يوم التروية» في مشعر منى، والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها بعد صلاة فجر اليوم الجمعة الموافق للتاسع من ذي الحجة للوقوف بعرفات، وبدأت عمليات التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات لنقل الحجاج الذين يختارون المبيت في عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، ولا تزال هذه العمليات مستمرة.

خطط وتنظيمات

وقال العقيد الشلهوب: تستمر الجهات الأمنية والحكومية المشاركة كافة، وبكامل استعداداتها في تنفيذ مهامها، في المشاعر المقدسة، لإقامة مناسك حج هذا العام ‏وفق الخطط ‏والتنظيمات المعتمدة، مؤكدًا استمرار قوات أمن الحج في تنفيذ مهامها للتحقق من حصول حجاج الداخل على التصاريح اللازمة للحج، حيث سيواصل رجال الأمن تنفيذ مهامهم في جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة والطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام، وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.

ضبط المخالفين

ونوّه إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفين لتعليمات الحج عند مداخل العاصمة المقدسة؛ لمحاولتهم الحج من دون تصريح، وتحرير محاضر بمخالفاتهم لتطبيق العقوبات المقررة بواقع 10.000 ريال لكل شخص، وإعادتهم من حيث أتوا، كما أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة 19 قرارًا إداريًا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج، وذلك خلال الفترة من 10/11/1443هـ إلى 7/12/1443هـ، مهيبًا بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج.

حافلات مهيأة

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة م. هشام سعيد، أن الوزارة أكملت كافة استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن بأفضل وأعلى معايير ومستويات الجودة، مشيرًا إلى أن الوزارة استخدمت جميع مواقع المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج قادمين من خارج المملكة وداخلها، بحيث تتاح مساحة ما يعادل 2 ونصف متر مربع لكل حاج حتى ينعم بخدمات على أعلى مستوى، إضافة إلى تجهيز ما يزيد على 17 ألف حافلة مهيأة ومرخصة من جهة الاختصاص لتقوم بعمليات النقل والتفويج المستمرة طيلة فترة الإقامة في المشاعر المقدسة.

مبادرات نوعية

وأشار إلى أن مراكز التواصل في وزارة الحج والعمرة هدفها الاستماع إلى رغبات ضيوف الرحمن، والخروج بمبادرات نوعية وأفكار إبداعية تسهم في تحسين التجربة الرقمية لحجاج بيت الله الحرام.