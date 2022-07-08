شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 50 متطوعا.. تفويج 8 آلاف حاج بمطار الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بمبادرة «خدمتكم شرف» للسنة السادسة على التوالي، باستثناء فترة الجائحة، عبر 50 متطوعًا ومتطوعة، تفويج ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات سفرهم، وتقديم الرعاية الصحية والإرشادات الخاصة بأداء فريضة الحج، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وأهلية، مستقطبة العديد من المتطوعين والمتطوعات لخدمة المتوجهين للديار المقدسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي، أن عدد الحجاج الذين استقبلهم مطار الملك فهد الدولي وصل إلى ما يقارب 8000 حاج، عبر 13 رحلة خلال هذا الموسم.

ولفت الحربي إلى أن هناك استعدادات كبيرة من شركة مطارات الدمام لضيوف الرحمن، إذ يتم تنظيم حركة الحجاج، وتخصيص مناطق لتجمّع الحملات، ومسارات للحجاج، وتوفير طاقم طبي لتقديم الرعاية الصحية، وتقديم ضيافة للحجاج.

وقال الحربي إن هناك شراكات مجتمعية في هذه المبادرة، وهذا النجاح، إذ يبلغ عدد المشاركين في المبادرة 10 جهات هي: شرطة مطار الملك فهد الدولي، ومرور مطار الملك فهد الدولي، ووحدة أمن المطار، ورئاسة أمن الدولة، والشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والتجمع الصحي، وأمانة المنطقة الشرقية، وجمعية الرحمة الخيرية الطبية، والرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وصيدلية الدواء.