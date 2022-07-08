شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمات علمية وتطوعية لتيسير المناسك وخدمة الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم العديد من الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث، مساهمات كبيرة للعناية بشؤون الحجّ ورعاية الحجَّاج، من خلال توفير الدراسات اللازمة، ونشر الفرق التطوعية الكشفية وغيرها لخدمة ضيوف الرحمن، سواء بالمشاعر المقدسة، أو بمنافذ القدوم، وذلك ضمن المبادرات المختلفة، التي تعني بجودة الخدمات، وتيسير رحلة الحج.

أبحاث الحج

ذكر عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة د. تركي العمرو، بعض عناوين الدراسات الموسمية التي أجراها العديد من خبراء وخبيرات المعهد، هذا العام شملت دراسات «محاكاة لنظم التفويج الحالية لزيارة المواجهة الشريفة والصلاة في الروضة - زيادة كفاءة عملية توزيع احتياجات الحجاج إلى مساكنهم باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي - تقييم نوعية الهواء والجُزر الحرارية بالمدينة المنورة - دراسة حركة المركبات على المحاور الإشعاعية بمكة، وأنسنتها لكبار السن - تقييم مدى تأثير تطبيق معايير الجودة العالمية في السلامة على نسب الحوادث بمواسم الحج والعمرة - الجدوى الاقتصادية لتوليد الطاقة الكهربائية في مشعر منى باستخدام تقنيات الطاقة الكهروضوئية - تقييم مؤشرات ازدهار المدن في البنية التحتية بالمقارنة بين المدينتين المقدستين - التنبؤ بالأحمال الكهربائية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال مواسم الحج في الثماني السنوات القادمة - وإعداد معجم مختصر متعدد اللّغات لمساعدة الحجاج غير العرب في أداء مناسكهم - رصد الظواهر وسلوكيات مرتادي المسجد الحرام خلال موسم العمرة بعد تخفيف قيود كورونا»، وغيرها من الدراسات.

مشاركة الجامعات

وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، د. مهند عابد: إن جوالة الجامعة تشارك في موسم حج هذا العام 1443هـ بفرقتين كشفيتين، تضمان 32 جوالا، بمشعري عرفات ومنى لأعمال المسح الميداني، ورسم خارطة توضح المواقع الفعلية لحملات الحج، وإرشاد الحجاج التائهين وتوصيلهم إلى مقراتهم، إضافة لخدمات أخرى.

وأوضحت المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف د. جميلة العبيدي، أن الجامعة تشارك بـ 3 فرق كشفية تشمل 48 طالبا، في معسكرات الخدمة العامة لحج هذا العام، وجرى توجيههم إلى معسكر عرفات؛ أكبر معسكرات الكشافة في المشاعر المقدسة، إضافة إلى ما يقارب 130 متطوعا ومتطوعة موزعين على 3 مواقع تشمل الميقاتين ومطار الطائف.

وقال عميد الكلية الجامعية برنية د. محمد السبيعي إن الجامعة تشارك الجهات الحكومية، بمحافظة رنية، في استقبال حجاج بيت الله الحرام والقادمين برا من دولة اليمن، إذ تعد محافظة رنية محطة مرور للحجاج في طريقهم للمشاعر المقدسة، في ظل توجيه رئيس الجامعة د. يوسف عسيري بأهمية الدور المجتمعي وخدمة المجتمع وتعزيز دورها المجتمعي تحت شعار «جامعة بلا أسوار».

وبيّن المشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح بجامعة الملك خالد د. سعيد الشهراني، أن الجامعة تسير حملة حج لـ 100 من طلاب المنح الدراسية لعام 1443هـ، ينتمون لأكثر من 40 جنسية مختلفة يرافقهم مشرفون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك ضمن أهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح في رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية.