شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تستقبل الحجيج بـ 9 آلاف منشط دعوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، إن القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، جزاها الله خير الجزاء، داعمون وموجهون لكل عمل خلاق يسهم في تقديم الخدمة بكل احترافية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مبينا أن المشروعات التطويرية، التي شهدتها المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس، إلى هذا العهد الزاهر، يسرت مسيرة الحج، وضاعفت حجم الخدمات المقدمة للحجيج، وهي أعمال مشهودة ومقدرة من المسلمين بالعالم، الذي يرون ذلك بأعينهم.

خدمات كبيرة

ونوه آل الشيخ، خلال لقاء إعلامي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين في مكة المكرمة، بمقر الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، بحضور عضو مجلس الهيئة عثمان الصيني، ورئيس فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي، مساء أمس الأول، بالمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد، -يحفظه الله-، أعمال الجهات الحكومية العاملة بالحج كافة، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفاً إن المملكة خلال الخمس سنوات الماضية حققت قفزات غير مسبوقة في خدمة وراحة الحجيج، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود سمو ولي العهد، الذي يعمل بكل تفانٍ وإخلاص جاد وفق رؤية ثاقبة؛ لبناء الوطن وقواعده.

حماية المنابر

وحذر آل الشيخ، من مسلك الخوارج وأهل البدع. وقال: علينا أن ننظر إلى البلاد الأخرى حينما استغلوا الدين لمآرب من خلال منهج الأحزاب والإخوان المسلمين، ودمروا كل شيء، مطالباً الجميع بالمحافظة على الوطن ومقدراته، وعدم الالتفات للمشككين، وأن نكون جميعا عوناً لقيادتنا، مؤكدا أن بناء الجيل أهم من بناء البنيان، كما شدد على أهمية الرسالة الإعلامية في توعية المجتمع بالحفاظ على أمن الوطن والالتفات للوطن والقيادة والتصدي لأعداء الدين.

وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في حماية المنابر وضبطها من الأفكار المتطرفة والدخيلة، التي تزعزع أمن الوطن ومقدراته والتشكيك على ولاة الأمر -حفظهم الله- داعياً الجميع بعدم الالتفاف للأصوات المغرضة، إضافة إلى تمكين المرأة في العمل بقطاعات الوزارة، من خلال توظيف أكثر من 3700 امرأة وتعيين أول وكيلة في تاريخ الوزارة منذ إنشائها، وتجربة عمل المرأة في الوزارة ناجحة بكل المقاييس.

توعية وإرشادواستعرض الوزير، الجهود التي تقدمها «الشؤون الإسلامية» في خدمة ضيوف الرحمن؛ انطلاقاً من رسالة الوزارة التي تضطلع بها، في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، من خلال تقديم أكثر من 9000 عملٍ دعوي منذ بدء موسم الحج ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، ومشاركة 1200 متطوع في 100 فرصة تطوعية، تقدر بـ 20 ألف ساعة تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.

وأردف آل الشيخ أنه تم استكمال مشاريع صيانة وتشغيل في مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل بقيمة تجاوزت 125 مليون ريال، وتفعيل خدمة الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ 10 لغات عالمية، وتوفير نصف مليون نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة، وبث أكثر من 5 ملايين ونصف المليون رسالة نصية توعوية وبلغات عالمية، وتوزيع 700 ألف كتاب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، وتكليف 330 داعية لحملات الحج الداخلية، و175 داعية للإفتاء عبر كبائن الاتصال، وعدد كبير من المترجمين بـ 10 لغات عالمية، وتوزيع 700 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت. وأضاف: يعمل على تنفيذ خدمات الوزارة أكثر 4000 موظف في منطقة المشاعر المقدسة وعلى مدارس الساعة، وجرى فرش ما يزيد على 200 ألف متر مربع بالسجاد الفاخر والمقاوم للحريق شملت جميع مساجد المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل وجامع الملك فهد بالطائف.

الخطاب الدينيمن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، أهمية اللقاء في هذا التوقيت مع بدء موسم الحج للحديث عن المنجزات والجهود، التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لخدمة الحجاج كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأشاد المالك، بالرؤية الواضحة والجريئة التي يحملها د. آل الشيخ في تصحيح فهم الخطاب الديني ونبذ التطرف والتصدي للغلاة، مستعرضاً نماذج من جهود الوزير إبان عمله في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنقلة النوعية الكبيرة في مسيرة وزارة الشؤون الإسلامية، في تنقية المنابر الدعوية والرقي بخدمات وزارة الشؤون الإسلامية في المساجد والدعوة والعناية بالقرآن الكريم.

وفي ختام اللقاء، كرمت الهيئة، ممثلة بفرعها في مكة المكرمة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بدرع تذكارية نظير جهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال وخدمة ضيوف الرحمن.

توظيف 3700 امرأة وتعيين أول وكيلة في تاريخ الوزارة

125 مليون ريال لمشاريع صيانة وتشغيل مساجد المشاعر

نجحنا في حماية المنابر من الأفكار المتطرفة والدخيلة