شكرا لقرائتكم خبر عن 400 كشاف يساندون «الصحة» بمستشفيات المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية أعمالها بمساندة وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمشاركة في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين وتوجيههم إلى العيادات والمختبرات الطبية والصيدلية وإرشادهم إلى وجهاتهم بعد مغادرتهم المستشفيات والمراكز الصحية من خلال 400 كشاف.

وبيَّن قائد مجموعة الصحة القائد الكشفي عبدالله آل سحران أن أفراد الفرق الكشفية من الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين وفتيات الكشافة تم توزيعهم وفق خطة زمنية حتى اليوم الـ14 من ذي الحجة على 9 مستشفيات و11 مركزًا صحيًّا، وتم تدريب الجميع للتعامل مع الحجاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلى فترات طوال اليوم.

وأفاد بأن مهام الكشافة تشمل تنظيم المستفيدين وتوجيههم داخل العيادات، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى مخيماتهم في المشاعر المقدسة.