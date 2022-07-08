شكرا لقرائتكم خبر عن 313 ألف زهرة تزين شوارع القطيف.. و177 لعبة بالحدائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزين أكثر من 313.000 زهرة موسمية صيفية، مختلف الميادين والشوارع والطرق العامة والجزر الوسطية ومختلف الحدائق والواجهات البحرية بمحافظة القطيف، استعدادًا لاستقبال الزوار، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس البلدية م. صالح القرني: إنه جرى العمل على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بموسم العيد، من خلال تزيين الطرق والميادين وتجهيز الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية بزراعة الشجيرات، إضافةً إلى تجهيز الواجهات البحرية، وهي واجهة القطيف، وسيهات، وتاروت، بمساحة 630.000م3، وتجهيز 150 حديقة بمختلف مدن وقرى المحافظة بمساحة 10.386.451م2، إضافةً إلى زراعة مغطيات تربة بعدد 2000 أيبوميا، وزراعة 1000 شجيرة جهنمية، وتجهيز وصيانة 177 لعبة بالحدائق العامة والمتنزهات، و66 لعبة بالواجهات البحرية، وتجهيز وتنظيف 64 ملعب كرة قدم، واستبدال التالف من النجيل الصناعي.

وأوضح أن خطة البلدية شملت تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية، والتأكد من توافر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية وكافة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة، والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة.

ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.