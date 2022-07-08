شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من الشهادات الصحية بمحلات عين دار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شملت أعمال بلدية عين دار لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تجهيز المنتزهات والحدائق العامة، وتكثيف الجولات الميدانية على محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات وصوالين الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم الشروط الصحية.

‏وقال رئيس البلدية م. محمد المطيري: إن قسم صحة البيئة كثف الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات، والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية، خاصة في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها، وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه العامة.

ودعا الجميع بعين دار إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات «940».