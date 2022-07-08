شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3500م3 مخلفات.. وتركيب المجسمات الجمالية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت بلدية محافظة النعيرية خطتها المعدّة مسبقًا، لتكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة، ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس البلدية م. محمد اليامي إلى كنس ورفع 1200م3 من الرمال، ورفع وإزالة 3500م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و2300 طن من النفايات، واستبدال 620 من حاويات وبراميل النفايات، بالإضافة إلى استمرار أعمال الإصحاح البيئي عبر عمليات التعقيم والتطهير المستمر وغسيل الأرصفة وأعمال الصيانة والتعقيم للمرافق العامة.

وأكد تخصيص فرق ميدانية لأعمال النظافة العامة بالحدائق والمتنزهات والشوارع الرئيسية والداخلية للأحياء، بالإضافة إلى إنهاء أعمال تنظيم سوق الأنعام، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصيانة المرافق العامة.

ولفت إلى انتهاء قسم الكهرباء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب المجسمات الجمالية والإضاءات المعلقة، ولوحات التهنئة في الطرق الرئيسية، وإكمال أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق والمتنزهات وصيانة ألعاب الأطفال الموجودة بها.

ووجّه م. اليامي باستمرار الجولات التفتيشية لمراقبي قسم صحة البيئة على الأسواق والمراكز التجارية والرقابة الصحية على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محلات الحلويات والمغاسل وصوالين الحلاقة ومراكز التجميل، التي يتوقع أن تشهد إقبالاً في هذه الفترة.