شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «حفظ المنتج الغذائي الحيواني بطريقة صحيحة وسليمة» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف حملة «حفظ المنتج الغذائي الحيواني بطريقة صحيحة وسليمة»، التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، التأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الفنية والصحية لطريقة تداول المنتج الغذائي الحيواني؛ لوصوله إلى المستهلك بصورة صحيحة وسليمة؛ لتلاشي حدوث حالات التسمم الغذائي، ورفع المستوى المعرفي لدى المزارعين والمستهلكين بأهمية حفظ الأطعمة بطريقة صحيحة.

وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري: إن الفرق الرقابية والتفتيشية المشاركة في الحملة تنفذ جولات تفتيشية على المحلات بصورة يومية، وعلى سيارات نقل اللحوم، وثلاجات الحفظ في الملاحم، مع التركيز على الضوابط والاشتراطات المعتمدة لها من قبل أطباء بيطريين أكفاء، وتوزيع النشرات والبروشورات الإرشادية والتوعوية الخاصة بحفظ الأطعمة وتغليف المنتج بالطرق الصحيحة.

من ناحيته، بين مدير إدارة الأسواق والمسالخ د. علي الحاجي، أنه سيتم تكثيف الرقابة على قسم اللحوم والدواجن والأسماك بالسوق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وسيكون هناك ركن بمجمع السوق إرشادي وتوعوي للزوار، والعاملين في المحلات كذلك، علما أن الحملة مستمرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.