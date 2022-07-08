شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة في مليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت بلدية مليجة برنامجًا شاملًا لجميع إدارات البلدية، ووضعت خطة عمل للأعمال البلدية، ضمن الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ.

وأوضح رئيس البلدية مناحي آل سعيدان، أن الخطة تضمنت تكثيف أعمال النظافة لجميع الأحياء والهجر التابعة، مع كنس الشوارع والساحات العامة وطلاء وصيانة الأرصفة ورش المبيدات، وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة، وتكثيف الزيارات الميدانية للرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية كالمطابخ والمطاعم المصرح لها بالذبح خلال إجازة العيد.

وأشار إلى متابعة مسلخ البلدية، والتأكد من صيانة وحدات تكييف صالة استقبال المستفيدين، وإتمام الملاحظات الصحية بزيادة عدد العاملين الصحيين، وبإشراف أطباء بيطريين مع الرقابة الصحية بالبلدية، إضافةً إلى تجهيز سيارات خاصة لنقل المخلفات من بقايا الأضاحي والتنسيق مع الجهات المختصة بتأمين رجال أمن لتنظيم الحركة وتسهيل إجراءات تسليم واستلام الأضاحي.

وبيّن أن البلدية كثفت الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، وتمثلت في المطابخ والمطاعم والبوفيهات والبقالات والسوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، وكذلك محلات بيع الخضار والفواكه ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، وكل ما يتعلق بالصحة العامة، مبينًا أن الزيارات الرقابية تتم على فترتين صباحية ومسائية على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأضاف إنه تمت تهيئة وصيانة كافة الحدائق، وإزالة المخلفات وصيانة وتجهيز وغسيل وتعقيم ألعاب الأطفال، إضافةً إلى صيانة الشوارع العامة والأرصفة، وصيانة أعمدة الإنارة، واستبدال التالف منها، وصيانة الزينة والإضاءات الخارجية لمبنى البلدية.