شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 64 طن أغذية وضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 64 طنا و949 كيلو غراما من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 4.249 فردا.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

كما وزع المركز 9.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجا في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها 63.000 فرد، وذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 15 حتى 21 يونيو 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و367.500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 24 عملية لتجفيف مياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

وأكمل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، ويشمل المشروع توزيع 20.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10.000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.