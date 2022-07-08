شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز حضور اللغة العربية في «التجارة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية د. عبدالله الوشمي، المندوب الدائم للمملكة في منظمة التجارة العالمية السفير صقر المقبل، سبل دعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في المنظمة، وذلك خلال اجتماعهما «عن بُعد».

واستهدف اللقاء تعزيز التعاون القائم بين المجمع، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، استنادًا إلى مبادرة وزراء التجارة العرب برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد القصبي، الهادفة إلى إدراج اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في منظمة التجارة العالمية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تصب في تعزيز حضور اللغة العربية في المنظمة، ومنها الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وإجراء دراسة مسحية حول اللغة العربية.