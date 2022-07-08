شكرا لقرائتكم خبر عن الشقيق.. دعم مستفيدي «البر» بـ 4 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جاوزت قيمة المشروعات والبرامج، التي نفذتها جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق، التابع لمحافظة الدرب، خلال النصف الأول من عام 2022م، الـ4 ملايين ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله سويد أن مشروعات وبرامج النصف الأول للعام 2022، أظهرت تنوعًا واضحًا وملموسًا في خدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم، ومنها كفالة الأيتام وبرامج الرعاية الصحية للكبار والأطفال والمشروعات التعليمية وترميم المنازل ودعم أسر السجناء والأرامل والمطلقات والسلال الغذائية، وسداد إيجار المساكن.

وأثنى على الجهات الداعمة والمؤسسات المانحة كمنصة إحسان والمنصة الوطنية للتبرعات.