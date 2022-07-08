شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث دعم العلاقات الثنائية مع الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال لقائه وزير خارجية جمهورية الهند د. سوبراهمانيام جايشانكر، أوجه العلاقات السعودية - الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك.

وتناول اللقاء، الذي جاء في جزيرة بالي الإندونيسية، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، سبل دعم العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.