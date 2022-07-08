شكرا لقرائتكم خبر ضخ 792 ألف م3 من المياه ليوم التروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت أن ضخ المياه مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة في اليوم.وأكدت الشركة استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أعد لها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1443هـ لافتة النظر إلى أنه لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة، واستمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ وفقا للممارسات المهنية والبروتوكولات الصحية المطبقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضخ 792 ألف م3 من المياه ليوم التروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.