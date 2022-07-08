الجلاجل يقف على سير العمل في المنشآت الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير الصحة فهد الجلاجل ميدانيا على سير العمل في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واستهل الجولة بزيارة مستشفى منى الوادي واطلع على سير العمل والخدمات العلاجية التي سيقدمها المستشفى لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1443 هـ، حيث تجول في أقسام المستشفى المختلفة مستمعا إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى.

عقب ذلك زار مجمع الطوارئ في المعيصم، حيث تجول في المجمع، وصالة العرض بالمجمع واطلع على ثلاجات الوفيات في مجمع الطوارئ في المشاعر. ويعد المجمع من المنشآت الحيوية المهمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والذي يقدم خدماته على مدار العام (ممثل بمركز الطب الشرعي الإقليمي بمكة وإدارة شؤون الوفيات بمكة المكرمة) وبشكل خاص أثناء موسم الحج (ممثل بالفريق الطبي الشرعي)، والذي افتتح في موسم حج عام 1417هـ.

ويقدم الخدمات بالمجمع في الوقت الحاضر 3 أقسام رئيسة وهي، مركز الطب الشرعي بمكة: ويقدم الخدمات الخاصة بالطب الشرعي، وفي حال حدوث أي حالة طارئة أو أزمة نتج عنها وفيات كثيرة خارج موسم الحج، وإدارة شؤون الوفيات بصحة مكة المكرمة، ويقدم الخدمات المتعلقة بالوفيات ومنها الإشراف على ثلاجة وفيات الطب الشرعي وعمل التحنيط على مدار العام، كما أنه يتابع عمل أقسام الوفيات بمستشفيات مكة المكرمة، والفريق الطبي الشرعي الذي يتعامل مع الحالات الطارئة أو أزمة نتج عنها وفيات كثيرة أثناء موسم الحج. وزار وزير الصحة مستشفى منى الجسر حيث قام بجولة في العديد من الأقسام والعيادة شملت وحدة الضربات الحرارية، والإنعاش القلبي الرئوي، والعناية المركزة، ثم زار مركز الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة، واطلع على سير العمل في مختلف أقسام المركز.

مستشفى الوادي

