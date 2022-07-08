الجلاجل يقف على سير العمل في المنشآت الصحية

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عقب ذلك زار مجمع الطوارئ في المعيصم، حيث تجول في المجمع، وصالة العرض بالمجمع واطلع على ثلاجات الوفيات في مجمع الطوارئ في المشاعر. ويعد المجمع من المنشآت الحيوية المهمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والذي يقدم خدماته على مدار العام (ممثل بمركز الطب الشرعي الإقليمي بمكة وإدارة شؤون الوفيات بمكة المكرمة) وبشكل خاص أثناء موسم الحج (ممثل بالفريق الطبي الشرعي)، والذي افتتح في موسم حج عام 1417هـ.ويقدم الخدمات بالمجمع في الوقت الحاضر 3 أقسام رئيسة وهي، مركز الطب الشرعي بمكة: ويقدم الخدمات الخاصة بالطب الشرعي، وفي حال حدوث أي حالة طارئة أو أزمة نتج عنها وفيات كثيرة خارج موسم الحج، وإدارة شؤون الوفيات بصحة مكة المكرمة، ويقدم الخدمات المتعلقة بالوفيات ومنها الإشراف على ثلاجة وفيات الطب الشرعي وعمل التحنيط على مدار العام، كما أنه يتابع عمل أقسام الوفيات بمستشفيات مكة المكرمة، والفريق الطبي الشرعي الذي يتعامل مع الحالات الطارئة أو أزمة نتج عنها وفيات كثيرة أثناء موسم الحج. وزار وزير الصحة مستشفى منى الجسر حيث قام بجولة في العديد من الأقسام والعيادة شملت وحدة الضربات الحرارية، والإنعاش القلبي الرئوي، والعناية المركزة، ثم زار مركز الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة، واطلع على سير العمل في مختلف أقسام المركز.
مستشفى الوادي
- يتسع إلى 160 سريرا
- يضم قسم الطوارئ 24 سريرا
- 6 أسرة للإنعاش القلبي الرئوي
- 4 أسرة للغسيل الكلوي
- 25 سريرا للعناية المركزة
- 24 سريرا لضربات الشمس
- 15 عيادة خارجية
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