23 مختبرا و36 بنك دم لخدمة ضيوف الرحمن

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وبلغ عدد المختبرات التي جهزتها «الصحة» لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 23 مختبرا داخل مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تجهيز 36 بنك دم.وربطت «الصحة» خلال هذا العام مختبرات مستشفيات المشاعر المقدسة بنظام المستشفى الالكتروني، حيث ترسَل العينات عن طريق النظام؛ لضمان سلامة جميع النتائج المخبرية وإصدارها بنظام دقيق.
كما ربطت الوزارة مختبرات المشاعر المقدسة بنظام الكتروني متخصص لإدارة مخزون بنود المختبرات، حيث يحسب البرنامج المعدل الاستهلاكي للبنود خلال موسم الحج ويحسب كمية المخزون المتبقي تناسبا مع الأيام التي يمكن تغطيتها حتى انتهاء موسم الحج، وفي حال انخفاض المخزون عن المعدل المحدد يبحث عن البند في مخزون المختبرات الإقليمية لتسهيل دعمه مبكرا.
وتتابع وتشرف «الصحة» ممثلة في مركز الخدمات الصحية المساندة على المختبرات وبنوك الدم؛ لمتابعة تأمين جميع الفحوصات التخصصية والطارئة لحجاج بيت الله الحرام من خلال خطة موضوعة تشمل عدة مراحل، كما تنظم مستشفيات المشاعر المقدسة عددا من حملات التبرع بالدم تبدؤها بمنسوبيها المنتدبين للعمل بمستشفيات المشاعر لتأمين بنوك الدم بالعدد من وحدات الدم ومشتقاته اللازمة قبل وصول الحجاج للمشاعر المقدسة.
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