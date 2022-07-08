شكرا لقرائتكم خبر تفعيل برنامج السلامة الدوائية بـ«منى الوادي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت وزارة الصحة ممثلة في قسم الخدمات الصيدلية بمستشفى منى الوادي برنامج السلامة الدوائية والموجه إلى العاملين من الكادر الطبي بالمستشفى والأطباء والصيادلة والتمريض لضمان سلامة مرضى حجاج بيت الله الحرام.

ويأتي ذلك لتطبيق معايير الجودة في متطلبات السلامة الأساسية بمستشفيات المشاعر المقدسة، للحد أو المنع من الأخطاء الطبية والدوائية، والآثار الجانبية من العاملين.

ويتكون برنامج السلامة الدوائية من ورش عمل للأقسام، حيث جرى عمل سياسات وإجراءات يتم تطبيقها والعمل بها بالمستشفى حسب السياسات والإجراءات المعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

وتتمثل أهم هذه السياسات في توثيق وتسجيل الأخطاء الدوائية والآثار الجانبية، وتحسين سلامة المرضى من الأخطاء التي قد تقع من الأدوية العالية الخطورة والمتشابهة بالشكل والصوت، وقائمة بمنع الاختصارات الممنوعة بالوصفات والأوامر الطبية، وتقييد صرف المضادات الحيوية وفق السياسات والأدلة العلاجية المحلية والدولية، ونظام وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ووضع قواعد وإرشادات تحتوي على الأدوية التي تعطى بالتسريب الوريدي، وقواعد وإرشادات للترياق، وتعليمات الأدوية الخاصة بثباتية الأدوية بعد فتحها، وغير ذلك من الاستراتيجيات والسياسات الخاصة ببرنامج السلامة الدوائية لضمان سلامة المرضى وتقديم رعاية صيدلانية أفضل.

أهم سياسات البرنامج

توثيق وتسجيل الأخطاء الدوائية والآثار الجانبية

تحسين سلامة المرضى من الأخطاء

وجود قائمة بمنع الاختصارات الممنوعة بالوصفات

نظام لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية