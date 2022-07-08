تجهيز 93 مركزا صحيا في المشاعر المقدسة

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وتقدم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين بالجروح والإجهاد الحراري، كما تقدم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.وأنهت اللجان الإشرافية لضمان جودة الخدمات الصحية، والدورات التدريبية والتنشيطية لتأكيد تطبيق أحدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات، التي تشمل مكافحة العدوى والإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث في حال وقوعها لا سمح الله.
ويتلقى الحجاج عند منافذ دخولهم ومقار بعثاتهم التثقيف الصحي الذي يتضمن عدة محاور، أهمها: كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والأمراض التنفسية والجلدية. فيما تتواصل خدمات مركز الاتصال 937 لتقديم الاستشارات الطبية الهاتفية.
المراكز الصحية وخدماتها
- تم توزيعها حسب النطاق الجغرافي
- تشمل جميع المشاعر المقدسة بمنى والجمرات وعرفات ومزدلفة
- تسهيل وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر
- تحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات
- خدمات عاجلة للمصابين بالجروح والإجهاد الحراري
- خدمات فورية لمرضى الأمراض المزمنة
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