شكرا لقرائتكم خبر تغذية مواقيت الإحرام بالطاقة الكهربائية لضمان موثوقية الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لضمان موثوقية الخدمة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استكمال تجهيزاتها في عدد من مواقيت الإحرام وبعض النقاط المتعلقة بالحج في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف وجدة، حيث تم تغطيتها بالطاقة الكهربائية «بموثوقية عالية»، بالإضافة إلى الإعلان عن الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لجميع معدات الشبكة المغذية للمواقيت؛ من محطات توزيع وشبكات جهد متوسط ومنخفض وعدادات، ووفرت كادرا متخصصا بكل موقع يعمل على مدار الساعة.

وأوضحت الشركة أنه جرى تغذية المواقيت بقدرة إجمالية بلغت 500 كيلوفولت أمبير لدعم هذه المواقع عبر توفير مولد متنقل، حيث غذي ميقات يلملم (سعيا) بعدد محطتي توزيع بقدرة إجمالية 2 ميجافولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الغالة بقدرة 100 كيلوفولت أمبير، ومركز الدفاع المدني بقدرة 100 كيلوفولت أمبير، في حين خصصت فرق عمل مؤلفة من مدير موقع، ومهندسيْن اثنين مناوبيْن، وأربعة فنيين في ميقات يلملم (سعيا) على مدار الساعة؛ لضمان تقديم خدمات تليق بشرف المكان والزمان.

وفي محافظة الطائف؛ وفرت «السعودية للكهرباء» خمسة مولدات متنقلة بقدرة 1500 كيلوفولت أمبير لضمان الخدمة بشكل أفضل لدعم مواقيت الإحرام، حيث تمت تغذية ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بثلاث محطات توزيع بقدرة إجمالية ثلاثة ميجافولت أمبير، وميقات وادي محرم بمحطة توزيع بقدرة 5.1 ميجافولت أمبير، نقاط الفرز في البهيتة والهدا بعدد 13 محطة توزيع بقدرة إجمالية 13 ميجافولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الهدا بمحطة توزيع بقدرة 1 ميجافولت أمبير.

أما في المدينة المنورة فتم دعم المواقيت بأربع مولدات متنقلة بسعة 5000 كيلوفولت أمبير؛ وهي مركز الدعم الشامل لخدمة ضيوف الرحمن بطريق الهجرة بقدرة 7 ميجافولت أمبير، مدينة حجاج البر بطريق السالم بقدرة 4 ميجافولت أمبير، ميقات ذوالخليفة بطريق الهجرة بقدرة 2 ميجافولت أمبير، وتم توفير عدد من القوى العاملة على مدار الساعة لضمان الخدمة في هذه المواقع.

في حين تم توفير مولد متنقل بسعة 500 كيلوفولت لميقات الجحفة، وتغذيته بالطاقة الكهربائية بقدرة 1 ميجافولت أمبير لدعم الموقع، لضمان الخدمة على مدار الساعة.

تغذية مواقيت الإحرام

500 كيلوفولت أمبير القدرة الإجمالية لتغطية المواقيت

2 ميجافولت أمبير لميقات يلملم

1500 كيلوفولت أمبير لمواقيت الإحرام بالطائف

3 ميجافولت أمبير لميقات قرن المنازل

5.1 ميجافولت أمبير لميقات وادي محرم

5000 كيلوفولت أمبير لمواقيت المدينة

2 ميجافولت أمبير لميقات ذوالحليفة