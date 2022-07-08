شكرا لقرائتكم خبر المساجد السبعة.. حقبة لا تنسى في ذاكرة التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمثل المساجد السبعة مجموعة من المساجد الصغيرة؛ وعددها الحقيقي ستة وليس سبعة كما هي شهرتها، لكنها اشتهرت بهذا الاسم «السبع المساجد»، حيث أورد المؤرخون أن «مسجد القبلتين» الذي يبعد عنها كيلومتر تقريبا يضاف إليها لأن من يزور تلك المساجد عادة يزوره أيضا في نفس الرحلة فيصبح عددها سبعة.وتقع هذه المساجد السبعة في الجهة الغربية من جبل سلع عند جزء من موقع الخندق الذي حفره المسلمون في عهد النبوة للدفاع عن المدينة المنورة؛ عندما زحفت إليها جيوش قريش والقبائل المتحالفة معها سنة خمس للهجرة وعندها وقعت أحداث غزوة الخندق التي تعرف أيضا بمسمى غزوة الأحزاب؛ حيث كانت هذه المواقع مرابطة ومراقبة في تلك الغزوة وقد سمي كل مسجد باسم من رابط فيه عدا مسجد الفتح الذي بني في موقع قبة ضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه المساجد على التوالي من الشمال إلى الجنوب مسجد الفتح، ومسجد سلمان الفارسي، ومسجد أبي بكر الصديق، إضافة إلى مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد فاطمة؛ فيما يعرف أكبر المساجد السبعة بمسجد الأحزاب أو المسجد الأعلى، وهو مبني فوق رابية في السفح الغربي لجبل سلع، وسمي بهذا الاسم لأنه كان خلال غزوة الأحزاب مصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن سورة الفتح أنزلت في موقعه، وتلك الغزوة كانت في نتائجها فتحا على المسلمين.
المساجد من الشمال إلى الجنوب
- مسجد الفتح
- مسجد سلمان الفارسي
- مسجد أبي بكر الصديق
- مسجد عمر بن الخطاب
- مسجد علي بن أبي طالب
- مسجد فاطمة
كانت هذه تفاصيل خبر المساجد السبعة.. حقبة لا تنسى في ذاكرة التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.