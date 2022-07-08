شكرا لقرائتكم خبر جبل أحد.. استحضار التاريخ والبطولات الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل جبل أحد واحدا من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة؛ إذ يقع شمال المدينة المنورة على بعد نحو 4 كلم من الحرم النبوي الشريف؛ ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالى 1077 م؛ ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية، وأحد المعالم الجغرافية والتاريخية بالمدينة، وعامل جذب لاستحضار التاريخ والبطولات الإسلامية؛ لزوار مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وتأتي أهمية الجبل التاريخية من خلال تكرار اسمه في عدة أحاديث نبوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم «اثبت أحد فإنـما عليك نبي وصديق وشهيدان؛ كما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه».

ويعود سبب تسمية جبل أحد بهذا الاسم لتوحده عن الجبال وانقطاعه عنها؛ وقد شهدت ساحاته الجنوبية ثبات وبطولة وتضحيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما شهدت أرضه المباركة ما أصابهم من القرح، وذلك في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة أحد.

ويتميز جبل أحد بصخوره النارية البركانية وآثاره التاريخية كالأودية والشعاب والقلاع والنحوت الصخرية، والعديد من الآثار التاريخية والتي تعود إلى قرون طويلة لتصبح عامل جذب لزوار طيبة الطيبة.