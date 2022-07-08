جبل أحد.. استحضار التاريخ والبطولات الإسلامية

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وتأتي أهمية الجبل التاريخية من خلال تكرار اسمه في عدة أحاديث نبوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم «اثبت أحد فإنـما عليك نبي وصديق وشهيدان؛ كما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه».ويعود سبب تسمية جبل أحد بهذا الاسم لتوحده عن الجبال وانقطاعه عنها؛ وقد شهدت ساحاته الجنوبية ثبات وبطولة وتضحيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما شهدت أرضه المباركة ما أصابهم من القرح، وذلك في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة أحد.
ويتميز جبل أحد بصخوره النارية البركانية وآثاره التاريخية كالأودية والشعاب والقلاع والنحوت الصخرية، والعديد من الآثار التاريخية والتي تعود إلى قرون طويلة لتصبح عامل جذب لزوار طيبة الطيبة.
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