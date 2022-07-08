مسجد الجن .. حكايات وحوادث باقية

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ويقع المسجد أمام مقبرة المعلاة في مكة المكرمة ويسميه بعض أهل مكة مسجد الحرس وجدد أكثر من مرة عبر العصور الإسلامية، وآخر تجديد له في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عام 1421هـ؛ وقد عمر عمارة بديعة وألبست جدرانه الخارجية بالحجر الممثل الجميل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضم مكة المكرمة بين جنباتها وضمن المساجد التاريخية «مسجد الجن» الذي استمد أهميته من وقوع عدد من الحوادث فيه، حيث تلقى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعة الجن فيه، وبترابه موضع الخط الذي اختطه الرسول - عليه الصلاة والسلام - لابن مسعود، وفي إحدى لياليه التي استمع نفر من الجن إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو القرآن، ونزلت سورة الجن.ويقع المسجد أمام مقبرة المعلاة في مكة المكرمة ويسميه بعض أهل مكة مسجد الحرس وجدد أكثر من مرة عبر العصور الإسلامية، وآخر تجديد له في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عام 1421هـ؛ وقد عمر عمارة بديعة وألبست جدرانه الخارجية بالحجر الممثل الجميل.

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