شكرا لقرائتكم خبر بروتوكول القطارات.. 3 وسائل للوقاية و5 لتوعية الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولي المملكة اهتماما بالغا بقطاع الصحة، وتسعى لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل ضيوف الرحمن، وقد انعكس هذا الاهتمام على جهود الوزارة وبوابتها الالكترونية التي تعد إحدى أهم القنوات الفعالة في التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

وأصدرت الوزارة بروتوكولات عدة لتوضيح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443هـ ، منها بروتوكول القطارات الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية.

الوقاية .. نقاط عامة

• إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

• عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• استخدام التذاكر الالكترونية لركوب القطار قدر الإمكان.

• تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية مثل (عبر الإنترنت وخيارات الدفع بالبطاقات والهاتف الذكي).

أثناء الوجود في المحطة

يوصى باتباع الاشتراطات التالية:

• تطهير جميع الأمتعة المحمولة والشحنات قبل كل رحلة (مثل: استخدام جهاز التطهير بالبخار أو رذاذ التطهير).

• تطهير المواد والأسطح التي يتشارك الأفراد استخدامها في المحطات بشكل متكرر.

• تطهير دورات المياه بشكل متكرر.

• استخدام سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها.

التوعية وتنفيذ الأنظمة

• يوصى بتعيين مدير للبروتوكولات للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة الصادرة عن الجهات المختصة.

• يوصى بإجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد 19 لجميع الموظفين.

• توفير جداول عمل القطارات ونسبة الإشغال المتوقعة عبر الإنترنت لتجنب الاكتظاظ.

• إرشاد الموظفين والركاب لتقديم توجيهات حول تطهير أيديهم قبل وبعد استخدام القطارات.

• استخدام القنوات الرقمية (مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الهاتفية، والرسائل النصية، واللوحات الرقمية)