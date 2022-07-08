بروتوكول القطارات.. 3 وسائل للوقاية و5 لتوعية الحجاج

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وأصدرت الوزارة بروتوكولات عدة لتوضيح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443هـ ، منها بروتوكول القطارات الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية.الوقاية .. نقاط عامة
• إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.
• عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.
• استخدام التذاكر الالكترونية لركوب القطار قدر الإمكان.
• تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية مثل (عبر الإنترنت وخيارات الدفع بالبطاقات والهاتف الذكي).
أثناء الوجود في المحطة
يوصى باتباع الاشتراطات التالية:
• تطهير جميع الأمتعة المحمولة والشحنات قبل كل رحلة (مثل: استخدام جهاز التطهير بالبخار أو رذاذ التطهير).
• تطهير المواد والأسطح التي يتشارك الأفراد استخدامها في المحطات بشكل متكرر.
• تطهير دورات المياه بشكل متكرر.
• استخدام سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها.
التوعية وتنفيذ الأنظمة
• يوصى بتعيين مدير للبروتوكولات للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة الصادرة عن الجهات المختصة.
• يوصى بإجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد 19 لجميع الموظفين.
• توفير جداول عمل القطارات ونسبة الإشغال المتوقعة عبر الإنترنت لتجنب الاكتظاظ.
• إرشاد الموظفين والركاب لتقديم توجيهات حول تطهير أيديهم قبل وبعد استخدام القطارات.
• استخدام القنوات الرقمية (مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الهاتفية، والرسائل النصية، واللوحات الرقمية)
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