حملات نظافة على مدار 24 ساعة بالمشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملات نظافة ميدانية مكثفة على مدار 24 ساعة للحفاظ على نظافة المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

وجهزت الوزارة 745 كادرا ما بين فني وصحي وإداري وعامل، للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، تدعمهم 511 آلية ومعدة، في المشاعر المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة التي يشرف عليها 28 مركز خدمة بلدية وفقا لمسؤوليات، وخطة عمل لنطاق كل مركز، حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع بنظام الورديات.

وجرى تخصيص 1100 صندوق ضاغط، و111 مخزنا أرضيا ضاغطا للنفايات، و5 شاحنات ضاغطة، فيما جرى نشر وتوزيع 40 ألف حاوية سعة 240 لترا في المناطق المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن الخطط التشغيلية للنظافة العامة لموسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمـة البلديـة في موسـم الحـج مـن خـلال تطويـع كافـة الإمكانـات البشرية والآليـة.

كيف يتم تنظيف المشاعر المقدسة؟

40,000 حاوية سعة 240 لترا.

1100 صندوق ضاغط.

111 مخزنا أرضيا للنفايات.

5 شاحنات ضاغطة.