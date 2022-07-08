مكة تستعيد الأرقام المليونية لرحلة الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت مكة المكرمة الأرقام المليونية لرحلة الحج السنوية، بعد انخفاض في أعداد الحجاج دام عامين بسبب جائحة كورونا ، حيث اتخذت المملكة إجراءات احترازية تضمنت إقامة الحج بأعداد محدودة جدا اقتصرت على المقيمين داخلها.

وقررت المملكة رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ، إلى مليون حاج من الداخل والخارج وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

خصصت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الكوادر البشرية المتخصصة لخدمة ضيوف الرحمن وأداء الأعمال المختلفة بالبلديات، حيث خصصت 137عنصرا للرقابة الصحية و247 لرقابة الأسواق التجارية و17 مراقبة للأنشطة النسائية، بالإضافة إلى حوالي 650 عنصرا للمراقبة الغذائية والتشوه البصري ومراقبة المرافق البلدية والأراضي البيضاء وغيرها من الخدمات.

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 من الكادر الهندسي يعنى بالإشراف على المنظومة الهندسية والتشغيلية على مدار الساعة، وأعدت برامج علمية ودروسا توعوية يقوم عليها كوكبة من هيئة كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، تعنى بإجابة السائلين وتقديم الفتاوى وتصحيح التلاوة.

هيأت الرئاسة كامل الطاقة التشغيلية لمصليات التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية وتوسعة الملك فهد -رحمه الله- وللحجاج والمعتمرين سيتم تخصيص صحن المطاف ليكون للحجاج فقط، إلى جانب تخصيص مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف.

أعطت الرئاسة في خطة حج هذا العام الأولوية لرقمنة جميع خدماتها، وأدخلت التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية، للتسهيل على الحجاج وإثراء تجربتهم. حيث تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للرئاسة (160) مليون مستفيد.

إكراما لوفادة ضيوف الرحمن يتم يوميا تقديم 3 ملايين عبوة من ماء زمزم، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف حافظة تتوزع في جنبات المسجد الحرام، عدا المشربيات والحقائب والعربات اليدوية لإيصال ماء زمزم مبردا لضيوف الرحمن.

أعداد الحجاج خلال أربع سنوات

1443هـ مليون حاج وحاجة

1442 هـ58,745 حاجا وحاجة

1441 هـ 10 آلاف حاج وحاجة

1440 هـ2.489.406حاج وحاجة

مليون حاج وحاجة

160 مليون مستفيد من الخدمات الرقمية لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الاستعدادات لاستقبال الحجاج:

