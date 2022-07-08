شكرا لقرائتكم خبر غرفة عمليات على مدار الساعة لمراقبة الإيواء السياحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمعالجة أي تحديات قد تواجه ضيوف الرحمن، كثفت وزارة السياحة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في قطاع الإيواء خلال موسم الحج من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المتنوعة، حيث خصصت غرفة عمليات على مدار الساعة للتعامل بشكل فوري مع التحديات في منشآت الإيواء السياحي، كما وضعت الوزارة خطة مسح ميداني لكافة منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج، حيث ستتواصل أعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة طوال فترة الموسم.

وكانت الوزارة فعلت مجموعة من البرامج التنفيذية والرقابية التي ركزت على موظفي الخطوط الأمامية في قطاع الضيافة، وإدارة الخدمات الفندقية، والتأكد من جاهزية قطاع الإيواء، والالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة المطلوبة، وقد استفاد من برامج التدريب نحو 2,335 متدربا ومتدربة.

وتضمن التدريب برامج موجهة للقياديين وتناولت التميز في إدارة الخدمات الفندقية والضيافة، وتطبيق أساسيات وأصول استقبال النزلاء والحفاوة بهم وتقديم خدمات الكونسيرج، إضافة إلى مهارات تصميم البرامج السياحية لضيوف الرحمن المستندة لتحليل دوافع واحتياجات الحجاج من البرامج المتاحة.

ماذا فعلت وزارة السياحة؟

