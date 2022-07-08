شكرا لقرائتكم خبر غرفة عمليات على مدار الساعة لمراقبة الإيواء السياحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت الوزارة فعلت مجموعة من البرامج التنفيذية والرقابية التي ركزت على موظفي الخطوط الأمامية في قطاع الضيافة، وإدارة الخدمات الفندقية، والتأكد من جاهزية قطاع الإيواء، والالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة المطلوبة، وقد استفاد من برامج التدريب نحو 2,335 متدربا ومتدربة.وتضمن التدريب برامج موجهة للقياديين وتناولت التميز في إدارة الخدمات الفندقية والضيافة، وتطبيق أساسيات وأصول استقبال النزلاء والحفاوة بهم وتقديم خدمات الكونسيرج، إضافة إلى مهارات تصميم البرامج السياحية لضيوف الرحمن المستندة لتحليل دوافع واحتياجات الحجاج من البرامج المتاحة.
ماذا فعلت وزارة السياحة؟
- التركيز على موظفي الخطوط الأمامية بقطاع الضيافة
- التأكد من جاهزية قطاع الإيواء
- الالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة المطلوبة
- برامج موجهة للقياديين في إدارة الخدمات
- تطبيق أساسيات وأصول استقبال النزلاء والحفاوة بهم
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة عمليات على مدار الساعة لمراقبة الإيواء السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.