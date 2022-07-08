فيوتشر بطلًا لكأس الرابطة المصرية بعد فوزه على غزل المحلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
توج فريق فيوتشر ببطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم في نسختها الأولى عقب فوزه على فريق غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس على أستاد القاهرة الدولي.
وحقق فيوتشر بهذا الانتصار أول لقب في تاريخه، كما ضمن الفريق التأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الجديد.
وفي مباراة أخرى، حسم فريق الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس الرابطة، بعد فوزه على فريق إنبي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.
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