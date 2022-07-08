رئيس أنغولا يعلن التوصل لوقف إطلاق النار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن رئيس أنغولا ووسيط المحادثات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا جواو لورنسو التوصل إلى اتفاق بين البلدين لوقف إطلاق النار وذلك بعد تجدد التوترات بينهما فى شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال الرئيس لورنسو في ختام قمة مصغرة جمعت بين رئيسي الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى والرواندي بول كاجامي في العاصمة الأنغولية لواندا:”إنه سعيد بتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا القمة بينها واتفاق لوقف إطلاق النار”.
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