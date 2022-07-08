وزارة الحج والعمرة: 3 آلاف متطوع ومتطوعة يشاركون ضمن برنامج “كن عوناً” لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حرصت وزارة الحج والعمرة على الاهتمام ببرنامج “كن عونًا”، للاستفادة من جهود المتطوعين وضمان جودة الخدمات التطوعية للحجاج؛ حيث يأتي ذلك انطلاقا من رؤية وزارة الحج والعمرة في تمكين التطوع وتعزيز أدواره، من خلال تفعيل برنامج “كن عوناً” من جديد بعد توقفه لعامين بسبب جائحة كورونا, وضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ.
وحددت الوزارة عدة مسارات تخصصية متنوعة للمتطوعين تلبي وتغطي الاحتياجات لضيوف الرحمن ومنها: الحفاوة والترحيب، والخدمات الصحية والإسعافية، والسقاية والرفادة، والترجمة والإرشاد، وتقديم العون لكبار السن، والحد من الهدر الغذائي وإدارة فائض الطعام، والإسناد والدعم الإداري.
وقدمت العديد من الدورات التأهيلية والتطويرية الخاصة بالمتطوعين، كما وفرت في هذا العام مخيمات خاصة للمتطوعين من الجنسين متكاملة الخدمات تشمل السكن والإعاشة، والتنقل بين المشاعر بتجهيزات مميزة؛ حيث يبلغ عدد المتطوعين ضمن برنامج “كن عونًا” في موسم الحج لهذا العام نحو 3 آلاف متطوع ومتطوعة، يتم تقسيمهم على مجموعات تعمل على مدار الساعة لتقديم العون لضيوف الرحمن في كافة مناطق المشاعر المقدسة.
ويهدف برنامج “كن عونًا” كأحد برامج المسؤولية المجتمعية في الوزارة، إلى تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ومحددة ، فضلاً عن تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة بما يواكب أهم وأبرز التطورات التي توظف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتجويد الخدمات التطوعية المقدمة لهم.
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