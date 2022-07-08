الهلال الأحمر السعودي يؤهل 2558 من منسوبي الجهات المشاركة بالحج على استخدام أجهزة صدمات القلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أهلت هيئة الهلال الأحمر السعودي 2558 من منسوبي عدد من الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام 1443هـ على استخدام أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية (AED)، ضمن مبادرتها للرعاية ما قبل المستشفى للحالات القلبية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونقلها إلى المراكز المتخصصة.

واستطاعت الهيئة تدريب وتأهيل 900 من منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وأمن المسجد النبوي، إضافة تدريب 923 من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين و210 من قوة أمن المسجد الحرام و 155 من وكالة المكتبات والبحث العلمي النسائي بمكتبة الحرم المكي.

ودربت هيئة الهلال الأحمر 150 من متطوعي الهيئة العاملين بالحرم المكي الشريف ومنسوبي الهيئة العاملين بمراكز الحرم بـ 40 متدرباً, إضافة إلى 130 من أفراد الدوريات الأمنية و50 من منسوبي الدفاع المدني على طرق استخدام أجهزة الصدمات بشكل سريع على المرضى ممن يعانون من بعض المشاكل القلبية بمكان الموقع، ريثما تصل سيارة الإسعاف، حيث تلقى المتدربون محاضرات توعوية مختلفة, إلى جانب برنامج الإسعافات الأولية، ودورة دعم الحياة الأساسي (BLS).

وبات بمقدور من تلقوا التدريب، التعامل مع جميع أجهزة الإنعاش القلبي التي قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بنشرها بمختلف الأماكن بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أرواحهم، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي ومبدأ حفظ الأرواح.