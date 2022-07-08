رئاسة أمن الدولة تقدم خدمات إنسانية للحجاج

أطلقت رئاسة أمن الدولة ممثلة بمركز العمليات الميدانية، حملة التعريف ونشر الرقم الموحد «990» بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، لأهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والأشخاص الذين يحملون الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات بكل مهنية وسرية، وتحويل تلك البلاغات إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها، حتى استطاع المركز أن يكافح الإرهاب ويُفشل مخططات المتطرفين بكل اقتدار.

وفي موسم الحج يساهم مركز البلاغات في تقديم الخدمات الإنسانية للحجاج طوال رحلتهم منذ وصولهم واثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة و تقديم الهدايا التي يستفيد منها الحاج في رحلته مثل الحقائب اليدوية والخفيفة لحفظ اغراضهم الشخصية والمظلات الشمسية وحافظات الماء وشواحن الهواتف النقالة والتي تحمل ارقام التواصل مع المركز من داخل وخارج المملكه ولتبقى ذكرى جميلة للحجاج.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز العمليات الميدانيه عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏[email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.