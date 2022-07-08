وأوضح مدير المكتب المهندس خالد بن مبارك الدوسري أن المكتب وضع خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسالخ، وتكليف أكثر من 30 مراقباً ومشرفاً، وتجهيز مواقع بيع الأضاحي بمحافظة الخرج ومركز الهياثم، ومتابعة أعمال الرقابة في سوق الخضار المركزي ومتابعة وفرة المنتجات.
وأكد الدوسري حرص مكتب الزراعة على تكثيف الرقابة على المسلخ الذي يشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع.
كما بين الدوسري أن مكتب الزراعة وبالتعاون مع بلدية الخرج جهزاً 10 الآف حقيبة أضحية تم توزيعها.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الزراعة بالخرج ينهي استعداداته لموسم الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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