19 قرارا إداريا جديدا بحق مخالفين لأنظمة الحج

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة 19 قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج. وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك حتى 1443/12/8هـ. يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.



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