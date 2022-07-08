حجة الجمعة تعود بعد 9 أعوام

الحج الأكبر يوافق هذا العام يوم الجمعة وهو أفضل الأيام عند المسلمين، وعندما يجتمع الوقوف بعرفة مع الجمعة يسمى بيوم الحج الأكبر، وفي بعض الدول العربية يسمى (حجة الجمعة)، وهذا لا يتكرر إلا كل بضعة سنوات حسب الترتيب السنوي البسيط والكبيس. ومن عادات المسلمين صيام يوم عرفة والإكثار من الدعاء، والتكبير.

يقول خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني "للوطن" إنه أحيانا توافق عرفة الجمعة حسب دخول شهر ذي الحجة.

وصادفت وقفة عرفة قبل الجمعة، عام 1435 هـ، الموافق 3 أكتوبر 2014 حيث وقف الحجاج على جبل عرفة في التاسع من ذي الحجة آنذاك الذي يعرف باسم يوم الحج الأكبر. بعدما أعلنت المملكة أن يوم الخميس، أول أيام شهر ذي الحجة بعد ثبوت رؤية هلال الشهر لذلك العام، وعليه كان يوم الوقوف بعرفة هو يوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى هو يوم السبت 4 أكتوبر 2014.

ويصعد المسلمون الذين يؤدون فريضة الحج في مكة المكرمة كل عام في يوم الوقوف بعرفة، إلى جبل عرفة للوقوف هناك، باعتبار هذا الوقوف هو أهم ركن من أركان الحج، ويعتبر المسلمون للوقوف بعرفة يوم الجمعة فضيلة على باقي الأيام. وفي اليوم التالي عيد الأضحى يقوم الحجاج بنحر الهدي، وهي الذبائح من الأغنام والماعز والبقر والإبل، لذلك يسمى أيضاً بيوم النحر. كما يقومون بحلق وتقصير شعر رؤوسهم، ورمي الجمرات، والطواف بالكعبة.

ويعد الحج يوم الجمعة حدثا فريدا، غير أنه ولأول مرة شهد الحج حدثا فريدا آخرا، قبل سنوات، ففي سبتمبر من عام 2015 شهد العالم الإسلامى خلال أيام عيد الأضحى حدثا دينيا فريدا لم يتكرر منذ 27 سنة حيث أتت 3 خطب مهمة فى ثلاثة أيام متتالية، بدأـ من خطبة يوم عرفة الأربعاء، وتبعها فى يوم الخميس صلاة أول أيام العيد، ثم خطبة يوم الجمعة ثانى أيام العيد.

وأعلنت المملكة آنذاك أنه "عقدت المحكمة العليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الخميس الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1435هـ حسب تقويم أم القرى، متحرية ما يردها من المحاكم عن رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1435هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1435هـ بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غدٍ الخميس الموافق للأول من شهر ذي الحجة عام 1435هـ حسب تقويم أم القرى الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2014م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1435هـ، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق للتاسع منه ويوافق للثالث من شهر أكتوبر/ عام 2014م، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه".

ويوافق اليوم الثامن من ذي الحجة هو "يوم التروية" ويعرف أيضا بإسم يوم منى ويوم النقلة، وهو أول أيام الحج. ويذهب الحجاج للمبيت في منى لبداية مناسك الحج. وكانوا قديما يرتوون فيه من الماء ويحملونه معهم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة.

ويبيت الحجاج بمنًى، وفجر اليوم التاسع يكون فجر يوم عرفة.