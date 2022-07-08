وصول الدفعتين الأولى والثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين إلى مكة

ويمثل الضيوف أسر شهداء الواجب من جميع مناطق المملكة، وفور وصولهم، رحب بهم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج و العمرة، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لهم بحج مبرور وسعي مشكور وإقامة سعيدة، كما نقل لهم تهاني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمشاركتهم ضمن البرنامج لأداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين، راجيا من الله أن يتقبل منهم مناسكهم.
وكانت اللجان المكلفة بالبرنامج قد عملت منذ وقت مبكر، على تسهيل الإجراءات لاستقبال طلائع الحجاج وتذليل الصعوبات كافة، من خلال القيام بعملية إصدار التصاريح والنقل والتسكين، وغيرها من الخدمات للضيوف.
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