المشاعر تشهد تطورا ملحوظا وقفزات هائلة على كافة الأصعدة

بين مدير عام شركة الجليس الصالح لخدمة حجاج بيت الله الحرام، عمرو بن زيد بن عمرو الزيد، أن المشاعر المقدسة تشهد تطوراً ملحوظاً وقفزات هائلة على كافة الأصعدة، وذلك عاماً بعد آخر بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من اهتمام ورعاية بكل ما يحتاج الحجاج، وحرصها البالغ على أن يؤدوا فريضتهم بكل يسر وسهولة، حيث يلحظ الحاج النقلة النوعية وتضافر جهود جميع الوزارات والجهات، وحماس العاملين لأن يكونوا بالصورة المأمولة، محتسبين الأجر في ذلك بكافة المشاعر في مِنى أو مزدلفة أو عرفة، ففي كل بقعة تجد حركة لا تهدأ وجهودا منقطعة النظير، وخدمات ملموسة في وسائل النقل أو المبيت، أو الغذاء والسلامة والأمن وغيرها.

وأضاف: من عمل في الحج خلال سنوات مضت، يلحظ البون الشاسع وكيف أصبح الوضع الآن، حيث كل شيء متوفر ومهيأ ولله الحمد، ولا تصادف المتاعب التي كنا نواجهها سابقاً، فسهولة استخراج التصاريح وتنظميها بحيث تمنح الفرصة للأولوية، وكذلك الحجوزات في المخيمات، ومعرفة كل حاج لموقعه أثناء التسجيل.