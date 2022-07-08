83 كفيفا وكفيفة يؤدون مناسك الحج هذا العام

وأوضح الأستاذ عبدالرحمن الباهلي مدير عام الجمعية، أن الجمعية في كل عام تحجج عددا من المكفوفين مع مرافقيهم، ونسعى لتحجيج جميع مستفيدي الجمعية في الأعوام المقبلة.
وقدم الباهلي شكره وتقديره لكل من دعم هذا المشروع، من رجال أعمال وجهات داعمة، وكذلك لرئيس مجلس إدارة الجمعية، لمتابعته وحرصه على تنفيذ مثل هذه البرامج، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجزيهم عن المكفوفين خير الجزاء.
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