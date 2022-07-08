القبض على 3 مقيمين نفذوا حوادث نصب واحتيال

رئاسة أمن الدولة تقدم خدمات إنسانية للحجاج أطلقت رئاسة أمن الدولة ممثلة بمركز العمليات الميدانية، حملة التعريف ونشر الرقم الموحد «990» بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1443 هـ 09 ذو الحجة 1443 هـ

عرفات .. ركن الحج الأعظم وخير يوم طلعت فيه الشمس صعيد عرفات.. خيُر يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على... عرفات: دوت الخليج عرفات: دوت الخليج 08 ذو الحجة 1443 هـ 08 ذو الحجة 1443 هـ

مكتب الزراعة بالخرج ينهي استعداداته لموسم الأضاحي أكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج جاهزيته لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1443هـ من خلال تجهيز أسواق... الخرج: معيض الرفدي الخرج: معيض الرفدي 08 ذو الحجة 1443 هـ 08 ذو الحجة 1443 هـ

19 قرارا إداريا جديدا بحق مخالفين لأنظمة الحج أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة 19 قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم... المشاعر المقدسة: دوت الخليج المشاعر المقدسة: دوت الخليج 08 ذو الحجة 1443 هـ 08 ذو الحجة 1443 هـ

حجة الجمعة تعود بعد 9 أعوام الحج الأكبر يوافق هذا العام يوم الجمعة وهو أفضل الأيام عند المسلمين، وعندما يجتمع الوقوف بعرفة مع الجمعة يسمى بيوم الحج الأكبر، وفي... دوت الخليج دوت الخليج 08 ذو الحجة 1443 هـ 08 ذو الحجة 1443 هـ

المشاعر تشهد تطورا ملحوظا وقفزات هائلة على كافة الأصعدة بين مدير عام شركة الجليس الصالح لخدمة حجاج بيت الله الحرام، عمرو بن زيد بن عمرو الزيد، أن المشاعر المقدسة تشهد تطوراً ملحوظاً... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 08 ذو الحجة 1443 هـ 08 ذو الحجة 1443 هـ

وصول الدفعتين الأولى والثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين إلى مكة استقبلت اللجان العاملة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدفعتين... مكة المكرمة: علي الحربي مكة المكرمة: علي الحربي 08 ذو الحجة 1443 هـ 08 ذو الحجة 1443 هـ

83 كفيفا وكفيفة يؤدون مناسك الحج هذا العام انطلق صباح أمس 83 كفيفًا وكفيفة لأداء مناسك الحج لهذا العام، مع مرافقيهم ضمن مشروع مناسك التابع لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 ذو الحجة 1443 هـ 08 ذو الحجة 1443 هـ

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