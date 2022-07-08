شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضمك السعودي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي من التعاقد مع نجم منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وإسعاد الجماهير من أجل المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الكروى المقبل.

ضمك يقترب من ضم حسين بن عيادة لاعب النجم الساحلي

وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن فريق ضمك السعودي اقترب من التعاقد مع الظهير الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق النجم الساحلي التونسي ومن المُتوقع الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ليكيب فوت" الجزائرية فإن فريق ضمك تقدم خلال الساعات الماضية بعرض رسمي إلى فريق النجم الساحلي من أجل الحصول على خدمات بن عيادة الذي يجيد اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن.

وكان بن عيادة صاحب الـ29 عامًا انضم إلى فريق النجم الساحلي التونسي في عام 2021، ويمتد عقد اللاعب لمدة موسيمين ونصف، بعدما فسخ تعاقده مع فريق الإفريقي التونسى الذي فضل عدم إدراج اللاعب في القائمة الجديدة للنادي لأسباب مالية.

وشارك بن عيادة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر وشارك في 6 مباريات بإجمالي 603 دقيقة.

نتائج ضمك بالموسم المنتهي

جدير بالذكر أن فريق ضمك انهى بطولة الدوري السعودي الموسم المنصرم برصيد اربعة واربعين نقطة بقيادة المدرب الكرواتي كريشمير ريزيتش.

مهارات حسين بن عيادة