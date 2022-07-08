شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الفيفا تزف بشرى سارة لجماهير نادي الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مغربية الصادرة مساء اليوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو الجارى عن مفاجأة قوية للهلال السعودي من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص بطولة كأس العالم للأندية 2022.

النسخة القادمة من كأس العالم للأندية

النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية 2022 قد تتعرض للإلغاء أو التأجيل وذلك بسبب عدم الحصول على دولة ترغب في تنظيم البطولة وعدم توصل الإتحاد الدولى لكرة القدم على أى قرار.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فإن فيفا اشترط من الدولة المضيفة بدفع مبلغ 25 مليون دولار بجانب تحمل تكاليف إقامة الفرق السبعة التي سوف تشارك في البطولة.

وحتى الآن لم تتقدم أي دولة لتنظيم البطولة وهو ما يعنى اقتراب كأس العالم للأندية بالإلغاء.

ويدرس الإتحاد الدولى لكرة القدم مشاركة فريق الهلال السعودي في النسخة المقبلة في حالة إقامتها في شهر يناير، خاصة أن الفريق الأزرق هو بطل آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي حالة إقامة بطولة كأس العالم للأندية في شهر يناير القادم 2023، سوف يكون نهائي دوري أبطال آسيا يقام في 19 فبراير القادم، مما يعنى عدم تحديد هوية البطل ويعد فريق الهلال السعودى آخر المتوجين بلقب دوري أبطال آسيا، وهو المرشح الأقرب لدولة آسيا.

تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022

يُذكر ان نادي الهلال قد نجح في الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموسم الماضي بعد نزاع قوي مع اتحاد جدة حتى الجولات الأخيرة.