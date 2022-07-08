شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة كبيرة في النصر السعودي بسبب " أخطبوط الفراعنة " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تبحث إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودى على الخروج من ورطة كبيرة بسبب نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورطة كبيرة في النصر السعودي بسبب محمد أبوجبل

محمد أبوجبل حارس النصر الجديد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي النصر السعودي تبحث عن حل ودي مع محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر خاصة أن اللاعب وقع مع الفريق السعودي، وحاليًا ترغب الإدارة في العودة عن تلك القرار.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن إدارة النصر حاليًا تبحث عن الخروج من الورطة بسبب أبو جبل وقال:"الحارس المصري وقع مع الفريق لمدة 3 أعوام دون أن تعلم الإدارة تلك الخطوة خاصة أن اللاعب تسلم مقدم العقد وهو 7 مليون ريال سعودي، أي بقيمة 35 مليون جنية مصري".

وأشارت الصحيفة إلى أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة ودية بين إدارة النصر وحارس مرمى الزمالك من أجل البحث عن حل يرضى جميع الأطراف.

وأضافت:"إدارة النصر سوف تقوم بعرض مغرى إلى أبو جبل يفيد تسويق اللاعب في الفترة القادم وبيعه إلى أحد الأندية التى ترغب الحصول على خدماته مقابل فسخ العقد وحصوله على مقدم العقد فقط".

جدير بالذكر أن النصر السعودي اقترب من التعاقد مع الحارس الكولومبي الكبير ديفيد أوسبينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ملخص أفضل تصديات محمد أبوجبل حارس مرمى مصر والجزائر