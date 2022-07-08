شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وملخص مباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة المصرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر وغزل المحلة بفوز فيوتشر بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو الجارى في نهائي كأس الرابطة المصرية والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولى.

أحداث ومجريات المباراة

ملخص وأهداف مباراة فيوتشر وغزل المحلة

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فيوتشر بهدفين دون رد، ومنذ بداية المباراة وحاول لاعبوا فيوتشر واستحوذا على معظم مجريات المباراة حتى وصلت الدقيقة الثالثة والثلاثين وسجل كريم نيدفيد الهدف الأول لصالح الفريق، وبعدها سريعًا سجل مدافع فيوتشر سعد الدين سمير الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين، وينتهي الشوط الأول بتقدم فيوتشر بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب غزل المحلة بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة الستين سجل أحمد عاطف الهدف الثالث لصالح فيوتشر.

وفي الدقيقة الخامسة والستون سجل محمد فاروق الهدف الرابع لصالح فيوتشر ويستمر اكتساح رجال على ماهر للمباراة، حتى وصلت الدقيقة التاسعة والسبعين ليختتم مروان محسن مهرجان الأهداف وتصبح النتيجة خمسة اهداف دون رد.

وفي الدقيقة الواحدة والتسعين سجل يحيي حامد هدف حفظ ماء الوجه لصالح غزل المحلة، وتنتهي المباراة بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ويحقق لقب كأس الرابطة المصرية.

مؤمن زكريا يحضر نهائي كأس الرابطة المصرية

مؤمن زكريا من النهائي

وكانت شركة تذكرتي المسؤولة عن تنظيم البطولات في مصر وبيع التذاكر قد دعت مستشارها مؤمن زكريا لحضور تلك المواجهة وتم الإحتفال معه قبل تلك المواجهة لدعمه نفسيًا بسبب إصابته بحالة ضمور العضلات منذ سنوات.