شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يطّلع على خدمات الحجاج بمكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل جولاته التفقدية على المنظومة الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث زار اليوم مستشفى شرق عرفات، ومستشفى قوى الأمن ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وبدأ جولته بزيارة مستشفى قوى الأمن في العاصمة المقدسة, أطلع على سير العمل في عدد من أقسام المستشفى، ومنها قسم الطوارئ، إضافة إلى وقوفه على حملة التبرع بالدم التي ينفذها المستشفى، مشيداً بالتنسيق الكبير بين المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وزار وزير الصحة مقر الإسناد لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة, وقف خلال زيارته على سير العمل في الهيئة، وجاهزية غرفة العمليات، إضافة إلى اطلاعه على أسطول سيارات الإسعاف الخاصة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة المرضى والمصابين، والتنسيق العالي والتعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي ومنشآت وزارة الصحة والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين.

وتفقّد وزير الصحة مستشفى شرق عرفات، وأقسام المستشفى, حيث جرى تجهيز المستشفى بـ (236) سريراً، إضافة إلى (33) غرفة عزل، وغرفتي عمليات، وقسم لغسيل الكلى، وقسم مناظير. وجهّزت "الصحة" قسم الطوارئ في مستشفى شرق عرفات بأسرة عزل وإنعاش، وضربات شمس، فيما جرى تجهيز مختبر المستشفى بأجهزة لعمل جميع الفحوصات اللازمة.